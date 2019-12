Broer en zus samen voor de rechter op verdenking van informaticabedrog en witwasmisdrijven LDO

19 december 2019

14u13 2 Ronse Een broer en zus uit Ronse riskeren elk acht maanden cel en een boete van achthonderd euro omdat ze als zogenaamde ‘money mules’ of geldezels zouden gediend hebben. De twintigers ontkennen zelf dat ze hun bankrekening hebben laten misbruiken voor criminele doeleinden.

De bal gaat aan het rollen als de bank van het slachtoffer laat weten dat er verdachte transacties zijn uitgevoerd vanaf zijn rekening. Al snel blijkt dat de man slachtoffer is geworden van phishing. Hij kreeg een e-mail die van de bank afkomstig leek te zijn met de vraag om zijn gegevens in te vullen voor een nieuwe bankkaart. Het slachtoffer gaat er nietsvermoedend op in, maar in de dagen daarna verdwijnt eerst 18.460,65 euro en daarna 35.000 euro van de rekening. Het geld wordt gestort op de rekening van de vrouwelijke beklaagde en een derde. Er wordt ook een deel doorgestort naar de rekening van de mannelijke beklaagde en uiteindelijk wordt 2.450 euro cash afgehaald en doen de daders voor 9.500 euro aankopen met Maestro.

Witwassen

Voor het Openbaar Ministerie is het duidelijk dat de broer en zus hun rekening hebben laten gebruiken om crimineel geld wit te wassen. “Hun bankrekening hebben ze kort voor de feiten geopend en vlak na de feiten doen ze aangifte van diefstal omdat hun bankkaarten en de code verdwenen zijn. Dat zijn wel veel toevalligheden bij elkaar”, zegt de procureur.

De beklaagden blijven volhouden dat ze hun bankkaarten zijn kwijtgespeeld en dat ze niets met de feiten te maken hebben. Ze vragen de vrijspraak. Of de rechter hen daarin volgt, weten ze op 16 januari.