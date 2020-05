Broekestraat is opengesteld voor verkeer Lieke D'hondt

08 mei 2020

19u49 0 Ronse De Broekestraat in Ronse is na één jaar vol werken opnieuw geopend. De invalsweg tussen de Kruisstraat en de Stefaan-Modest Glorieuxlaan lag er jarenlang belabberd bij, maar kreeg een grondige make-over.

Nieuwe voetpaden, fietspaden, parkeerstroken, beplanting, gescheiden rioleringen en een nieuwe wegverharding. De Broekestraat ziet er na een jaar werken helemaal anders uit. Dat was nodig, want de straat lag er zo slecht bij dat de snelheid er al teruggebracht was naar 30 kilometer per uur. In april 2019 kwam het verlossende nieuws met een concrete planning om de weg eindelijk aan te pakken. Schepen van Openbare Werken Ignace Michaux (CD&V) is alvast tevreden. “Ik ben blij dat alles achter de rug is. We horen ook veel positieve reacties”, vertelt hij.