Broedende buizerd valt hond aan in Muziekbos, ANB zal waarschuwingsborden plaatsen Lieke D'hondt

19 april 2020

14u30 5 Ronse Schepen van Dierenwelzijn Aaron Demeulemeester (N-VA) en het Agentschap Natuur en Bos waarschuwen voor de aanwezigheid van broedende buizerds in het Muziekbos in Ronse. Zondagochtend vielen de roofvogels de hond aan van een vrouw die in het bos aan het wandelen was.

De vrouw was rond 6.45 uur aan het wandelen op een pad met weinig passage in het Muziekbos toen een buizerd tot aan de grond vloog om de hond in zijn rug te pikken. Wellicht beschermen de buizerds een nest en begaf de wandelaarster zich zonder het te beseffen te dicht. De vrouw besloot het Agentschap Natuur en Bos en het stadsbestuur te verwittigen. Het ANB is alvast van plan om borden aan te brengen ter hoogte van de Holleweg, Maneschijn en Nitterveld om andere wandelaars te verwittigen. “Het spreekt voor zich dat we met twee zaken rekening moeten houden”, zegt schepen van Dierenwelzijn Aaron Demeulemeester. “Enerzijds moeten we het territorium van de broedende buizerds respecteren en anderzijds moeten we de veiligheid van wandelaars, kinderen en hun huisdieren garanderen. Daarom vatten we morgen meteen de koe bij de horens en worden maandag nog affiches opgehangen.”