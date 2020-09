Bristol neemt intrek in nieuwbouw aan César Snoecklaan Lieke D'hondt

03 september 2020

10u44 0 Ronse Schoenen- en kledingwinkel Bristol kondigt in Ronse zijn verhuizing aan. De winkel is vanaf nu te vinden in de nieuwbouw aan de César Snoecklaan 40.

“Het nieuwe filiaal heeft het volledige nieuw Bristol-winkelconcept”, legt Eline Rasson uit. “Dat houdt in dat de winkel een ruimere opstelling en lagere schoenrekken heeft, die het shoppen overzichtelijker en gezelliger maken. Paspoppen brengen de collecties tot leven en werken inspirerend voor de klanten die op zoek zijn naar een nieuwe look. Tenslotte is het Bristol-filiaal met oog op het milieu overgegaan op duurzame ledverlichting en besparende verwarmings- en koelingsinstallaties.” De nieuwe winkel heeft ook een ruimere sportcollectie in de aanbieding.

Ondanks corona

“De crisis houdt ons als familiebedrijf niet tegen om onze succesformule uit te breiden”, zegt Elise Vanaudenhove, CEO bij Bristol. “We zijn trots dat we in Ronse de deuren mogen openen van een nieuw filiaal. Onze klanten zullen zich er snel thuis voelen en gaan, binnen de mogelijkheden van de voorzorgsmaatregelen, er zeker opnieuw shopplezier ontdekken.”