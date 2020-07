Bredestaat in Ronse afgesloten voor blussen van brand achter woning

Ronny De Coster

13 juli 2020

18u01 6 Ronse Politie en brandweer hebben de Bredestraat in Ronse deze namiddag een tijd afgesloten voor alle verkeer voor het blussen van een brand.

Het vuur woedde in de tuin achter een woning ongeveer halfweg de Bredestraat. Een tuinhuis had er vuur gevat. De brand veroorzaakte een grote rookpluim. Het tuinhuis is vernield, maar de brandweer kon beletten dat de vlammen oversloegen naar omliggende panden. Niemand raakte bij de brand gewond.