Brandstichting in Spinsterstraat: 3 wagens gaan in vlammen op Frank Eeckhout

26 augustus 2020

16u15 1 Ronse In de Spinsterstraat in Ronse gingen dinsdagnacht drie wagens in de vlammen op. Uit onderzoek blijkt dat het om brandstichting gaat.

Brandweerpost Ronse snelde dinsdagnacht naar een brand in de Spinsterstraat in Ronse. Bij aankomst stonden drie wagens in lichterlaaie. De pompiers hadden het vuur snel onder controle maar konden niet voorkomen dat ook de gevel van twee woningen beschadigd werd. “Parket Oost-Vlaanderen vorderde een branddeskundige om de oorzaak van de brand te achterhalen. Meer info ontbreekt", laat burgemeester Luc Dupont (CD&V) weten.

Uit onze informatie blijkt dat één wagen werd in brand gestoken. Door de felle wind sloeg het vuur al snel over op twee andere wagens. Het parket is een onderzoek gestart.