Bouw nieuwe brandweerkazerne is uitgesteld Lieke D'hondt

17 december 2019

16u00 12 Ronse De bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Ronse zal niet meer in deze legislatuur beginnen. Het plan was om de kazerne te verhuizen naar de Ninovestraat, maar er zijn binnen de brandweerzone dringendere investeringen nodig die voorrang krijgen.

Het reservefonds van de brandweer heeft onvoldoende middelen om voor 2025 een nieuwe kazerne te bouwen in Ronse. Dat blijkt uit een vraag van Koen Haelters (sp.a) aan burgemeester Luc Dupont (CD&V) op de jongste gemeenteraad. “Voorlopig zijn er dringendere investeringen nodig voor de acht brandweerkazernes in de Vlaamse Ardennen. Zo wordt er eerst geïnvesteerd in materiaal en zal er daarna pas gekeken worden naar een nieuwe kazerne voor Ronse”, legt burgemeester Dupont uit. “De huidige kazerne kan nog een aantal jaar gebruikt worden, maar het is natuurlijk niet ideaal. We hopen dat de financiële situatie van de zone snel verbetert en dat het reservefonds opnieuw kan groeien.”