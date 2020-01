Bommelstoet gaat dit weekend voor 70ste keer uit in Ronse: koningspaar wil samen met jullie Belgisch record polonaise breken Lieke D'hondt

09 januari 2020

16u05 61 Ronse Ronse is stilaan klaar voor de 70ste editie van de Bommels. De Stedelijke Raad der Bommels, het koningspaar en de Bommelverenigingen staan te popelen om er een knallend feestweekend van te maken. Het hoogtepunt van het carnaval ligt op zaterdagavond met de stoet en het vuurwerk.

De Stedelijke Raad der Bommels kwam in 2019 in woelig vaarwater terecht toen bleek dat toenmalig voorzitter Yves De Wolf en drie andere bestuursleden hun ontslag hadden ingediend nadat het stadsbestuur onregelmatigheden had gevonden in de financiën. De nieuwe voorzitter Guy De Vos is alvast niet van plan om die kwestie de nakende feesten te laten beïnvloeden. “Ondanks de problemen van de laatste maanden, hoeven we met de 70ste editie van de Bommels geen stap achteruit te zetten. Verschillende oud-leden van de Raad der Bommels hebben hun hulp aangeboden”, zegt De Vos. “We zijn er zelfs in geslaagd om voor deze editie enkele nieuwigheden in te voeren.”

Verwarmde tent

Eén van de nieuwe blikvangers is het totaalspektakel met vuurwerk, licht en klank op de Grote Markt. “We kiezen voor vuurwerk dat minder hoog gaat, zodat de knallen ook minder luid en minder storend zijn voor de omgeving”, zegt schepen van de Bommels Ignace Michaux (CD&V). “Daarnaast is er een klank- en lichtshow met het stadhuis als decor.”

Er is ook goed nieuws voor de genodigden die de stoet doorgaans in de tribune volgen, want die is vervangen door een verwarmde tent. “Onze gasten moesten vroeger anderhalf uur in de kou zitten, maar nu zullen ze de stoet en festiviteiten kunnen volgen op een meer aangename manier”, motiveert Michaux de beslissing. De gasten zullen voor de goede zaak wel even hun tent moeten verlaten, want koningspaar Jens Delusinne en Justine Van Den Driessche roept op om samen het Belgisch record polonaise te breken.

Ochtend- en avondstoet

De Bommels beginnen er zaterdagochtend al aan om 10.10 uur aan de Zottenmuur op de hoek van de Oude Vesten. Van daaruit gaat de ochtendstoet met 23 groepen via het station naar het stadhuis, waar de burgemeester de sleutel van de stad zal overhandigen aan koningspaar Jens en Justine. Vanaf dan regeren zij over Ronse en is het aftellen naar de avondstoet die om 18 uur vertrekt in de Hoogstraat. Het parcours is ongewijzigd gebleven voor de 34 deelnemende groepen. De reuzendragers mogen voor het eerst sinds lang opnieuw vooraan lopen.

Popverbranding

Zondag staan de Bommels in het teken van de jongste carnavalisten. Zij kunnen tijdens het Bal der Bommelkies in stadsfeestzaal COC genieten van de kindershow van Clown Rocky en de playbackshow van het koningspaar. Maandag gaat het feest nog even verder met het Zotte Maandagbal in het COC. Belle Perez, Tony Servi & Corina en The Kwaremont Brodders zullen er optreden. Het is ook het ideale moment om de mooiste Bommel van 2020 te verkiezen. De popverbranding om 23 uur op de Grote Markt luidt maandagavond het einde in van de zeventigste editie van de Bommelsfeesten in Ronse.