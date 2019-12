Bommels willen Belgisch record veroveren: wie komt mee de polonaise dansen? Lieke D'hondt

11 december 2019

18u14 68 Ronse De Bommels pakken op de zeventigste editie van de Bommelsstoet uit met een recordpoging. Koning en koningin Jens Delusinne en Justine Van den Driesschie en hun bommelvereniging De Clubmannekes willen samen met de Ronsenaars het Belgisch record polonaisedansen verbreken.

Het huidige record ligt op 1.412 personen, maar daar willen de Bommels op zaterdag 11 januari een pak bijdoen. “Het zou zeker moeten lukken om het record te breken”, zegt Guy De Vos, voorzitter van de Stedelijke Raad der Bommels. “We roepen daarom alle Ronsenaars en de bommelverenigingen op om enthousiast mee te doen. Alles zal officieel verlopen, in het bijzijn van een gerechtsdeurwaarder.”

De recordpoging zal plaatsvinden op de Grote Markt, na de Bommelsstoet. “We zijn nog niet zeker of we de poging ondernemen voor of na het vuurwerk. We moeten nog nagaan wat haalbaar is”, geeft De Vos nog mee.