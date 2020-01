Bommels vieren zeventigste verjaardag met 9.300 feestvierders en Belgisch record... maar ook 14 jonge vandalen opgepakt Lieke D'hondt

12 januari 2020

16u44 72 Ronse De Bommels vieren dit jaar hun zeventigste verjaardag en dat zullen de Ronsenaars geweten hebben. De Bommelstoet was dit weekend één van de hoogtepunten van het carnaval, waar maar liefst 9.300 bezoekers naar kwamen kijken. Enkele jongeren hebben de feesten wel aangegrepen om een kat-en muisspel met de politie te spelen en vandalenstreken uit te halen.

Ze hebben er een jaar naar uitgekeken en dit weekend was het eindelijk zover: de zeventigste editie van de Bommels. Koningspaar Jens Delusinne en Justine Van den Driessche regeren sinds zaterdag en nog tot maandag over Ronse en leiden het feestgebeuren in goede banen. De avondstoet op zaterdagavond heeft 9.300 kijklustigen naar het centrum van Ronse gehaald. Ze konden er de creaties, danspasjes en muziek van 34 groepen aanschouwen. De Bommelverenigingen haalden voor de verjaardagseditie alles uit de kast en maakten onder andere wagens in het thema van de Brexit, Marry Poppins, de Netflix-reeks La Casa de Papel en western.

Belgisch record

Eén van de hoogtepunten van zaterdagavond was ongetwijfeld de recordpoging polonaisedansen na de stoet. Koningspaar Jens en Justine hadden de recordpoging samen met hun Bommelvereniging De Clubmannekes gelanceerd ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de Bommels. Steve Tielens haalde op de Grote Markt de leukste polonaisenummers boven om de aanwezigen aan het dansen te zetten. Het vergde enige tijd en voorbereiding, maar op het einde van de avond dansten in totaal 1.716 feestvierders mee in de polonaise. Ronse zet zo het record van 1.412 dansers een pak scherper. Het record is ook officieel, want er was een deurwaarder aanwezig die de hele sliert dansers heeft geteld.

Meer belangstelling

Schepen van de Bommels Ignace Michaux (CD&V) is blij met het record en bij uitbreiding met het verloop van de Bommels tot nu toe. “Ik ben enorm tevreden. De vernieuwingen die we hebben ingevoerd, vallen in de smaak en ook de weergoden zijn ons goedgezind. Dat, in combinatie met het feit dat de Bommels dit jaar een week later vallen dan anders, maakt dat we van een recordeditie kunnen spreken. We konden de interesse van de Ronsenaars trouwens al zien op vrijdag, toen we de Bommelshallen hebben opengezet voor meer dan 1.000 kinderen. Ook de ochtendstoet op zaterdag kan jaar na jaar op meer belangstelling rekenen. De groeperingen doen ook hun best om daar iets bijzonders van te maken.”

De officiële afsluiting van de avond was het vernieuwde vuurwerk. De Raad der Bommels zorgde dit jaar voor een totaalspektakel met een vuur- en lasershow en alternatief vuurwerk dat minder harde knallen veroorzaakt. Na het spektakel trokken de feestvierders de cafés in voor een nacht vol plezier.

14 arrestaties

De Bommels zijn evenwel niet voor iedereen even plezant of rustig verlopen. Tientallen jongeren hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de confrontatie op te zoeken met de politie door op verschillende plaatsen met voetzoekers te gooien en vandalenstreken uit te halen. “We hadden ons wel verwacht aan problemen, het ligt in het verlengde van wat we de laatste tijd in Ronse meemaken”, zegt commissaris Hans Haustraete. “Rond 20 uur zaterdagavond zijn de jongeren opnieuw begonnen met het afsteken van voetzoekers in het stadscentrum en op andere plaatsen zoals het Bruulpark, aan de bibliotheek en de Scheldekouter. Ze verplaatsten zich daarbij constant en gooiden ook voetzoekers vanuit auto’s. Het was duidelijk dat ze uit waren op een kat- en muisspelletje en dat ze de confrontatie met de politie wilden aangaan.”

Op verschillende plaatsen hebben de vandalen ook schade aangericht. Zo is onder andere een ruit van en auto ingeslagen in de Geraardsbergenstraat en is er een vuilnisbak in brand gestoken aan de muziekacademie in de Wolvestraat. Wellicht is de auto in de Aatstraat ook in brand gestoken door deze jongeren. Vier agenten zijn voor verzorging naar het ziekenhuis moeten gaan. “We hebben in de loop van de nacht 14 personen opgepakt voor verstoring van de openbare orde, waaronder één minderjarige”, geeft commissaris Haustraete nog mee. “We houden hen tot morgen ochtend vast, zodat ze alvast geen problemen meer konden veroorzaken. Enkelen hebben ook een GAS-boete gekregen.”