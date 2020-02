Bommels vieren mee met carnaval in Kleve Lieke D'hondt

17u10 0 Ronse Het koningspaar van de Bommels, Jens Delusinne en Justine Van den Driessche, mocht het afgelopen weekend meevieren tijdens het carnaval in het Duitse Kleve. Ook een honderdtal Ronsenaars en schepen van de Bommels Ignace Michaux gingen mee om de band met de zusterstad van Ronse te versterken.

De Ronsese delegatie werd ontvangen in het stadhuis en mocht deelnemen aan de Rosenmontagstoet. Het koningspaar mocht Prinz Marc ook vergezellen bij zijn activiteiten. Schepen Michaux legde contacten met het oog op de vijftigste verjaardag van de jumelage en de organisatoren van het carnaval in Kleve gaan in de toekomst samenwerken met de Stedelijke Raad der Bommels.