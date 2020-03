Boetes voor bestuurders die regels aan laars lappen tijdens trouwstoet Lieke D'hondt

06 maart 2020

16u09 0

Twee vrouwen en een man die een aantal verkeersovertredingen hebben begaan tijdens een trouwstoet in Ronse, moeten elk een boete van 400 euro betalen. Eén van hen moet ook een rijverbod van acht dagen ondergaan en haar praktisch rijexamen opnieuw afleggen omdat ze op het moment van de feiten een jonge bestuurder was. Het trio nam deel aan een trouwstoet in Ronse, maar het huwelijk vond plaats in Brussel. Onder meer in de Kruisstraat begingen de bestuurders een rist overtredingen.