Boete en rijverbod voor bestuurster die aanrijding veroorzaakt LDO

11 september 2020

14u57 0 Ronse Een vrouw van 38 jaar uit Geraardsbergen heeft in de politierechtbank een effectieve boete van 960 euro en een rijverbod van 15 dagen gekregen. De vrouw veroorzaakte in Ronse een aanrijding met haar auto, maar ze ontkent.

De bestuurster ging in de fout op een plaats waar ze voorrang moest geven. Ze raakte een andere auto en reed daarna weg. De vrouw kreeg ’s avonds de politie over de vloer die kon vaststellen dat ook haar wagen schade had opgelopen. In de politierechtbank hield de vrouw vol dat ze op die bewuste dag niet in Ronse was en dus geen ongeval heeft veroorzaakt. De schade aan haar auto zou oude schade geweest zijn, aangezien het een tweedehandswagen was. De politierechter was van oordeel dat er wel voldoende bewijzen zijn dat het wel degelijk de 38-jarige vrouw was die het ongeval heeft veroorzaakt. Dat het slachtoffer de nummerplaat en het voertuig kon beschrijven, was een belangrijk element.