Boeken afhalen of laten leveren is voortaan ook mogelijk in Ronsese bibliotheek Lieke D'hondt

21 april 2020

10u14 4 Ronse De bibliotheek van Ronse start met een afhaal- en leverdienst. Wie zin heeft in een goed boek, een boeiende film of toffe muziek, kan voorlopig eenmalig op afspraak terecht bij de bibliotheek, die voor het overige wel gesloten blijft. Wie minder goed te been is, kan de boeken ook thuis laten leveren.

De afhaalbib is een dienst die beschikbaar is voor alle leden van de bibliotheek. Wie nog geen lid is, kan wel bellen of mailen naar de bib om toch materiaal te ontlenen. Wie iets wil ontlenen, kan het online formulier op de website van de bibliotheek invullen en vervolgens aanduiden wanneer hij of zij de spullen wil afhalen. Ophalen gebeurt op het afgesproken tijdstip aan de zij-ingang van de bib.

Ronsenaars die minder goed te been zijn of behoren tot een risicogroep kunnen de boeken ook aan huis laten leveren. Dat kan na een telefoontje op het nummer 055/23.28.62 of e-mail naar bibliotheek@ronse.be.