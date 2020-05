Blokkende studenten kunnen terecht in TIO3 Lieke D'hondt

25 mei 2020

10u10 1 Ronse Studenten die in Ronse op zoek zijn naar een rustige studieplek kunnen vanaf 2 juni terecht in TIO3.

Het business- en eventcenter zet haar deuren op weekdagen open van 8.30 tot 17 uur. Er kunnen maximum twintig hogeschool- of universiteitsstudenten terecht om in alle rust te studeren voor de examens. Een studieplek reserveren kan via de website www.tio3.be.