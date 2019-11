Blauwe zone voor parkeren breidt uit naar Aimé Delhayeplein Lieke D'hondt

20 november 2019

15u12 16 Ronse De parkeerplaatsen op de parking van het Aimé Delhayeplein in Ronse zullen binnenkort binnen de blauwe zone voor parkeren vallen. Langparkeerders die er een hele dag blijven staan, nemen te veel parkeerplaatsen in van bewoners en mensen die boodschappen willen doen bij de aanpalende handelszaken.

In de loop van december zal het stadsbestuur de nodige signalisatie laten plaatsen om van het Aimé Delhayeplein een blauwe zone te maken. Op 25 november wijzigt ook de parkeersituatie in de Wijnstraat. Tussen de nummers 68 en 58 komen zes parkeerplaatsen voor dertig minuten kortparkeren. De maatregel komt er omdat het postkantoor verhuisd is naar de Wijnstraat en bezoekers op deze manier toch dichtbij kunnen parkeren. De betalende zone schuift op naar huisnummer 58 en verder.