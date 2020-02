Billie (4) ontroostbaar: wie brengt knuffel Aap terug? Lieke D'hondt

11 februari 2020

12u01 162 Ronse De kleine Billie (4) is al enkele dagen ontroostbaar. Het meisje verloor afgelopen weekend haar knuffel Aap op de Markt in Ronse. Haar mama doet nu een oproep in de hoop de knuffel nog terug te vinden.

“Billie en Aap zijn al vier jaar onafscheidelijk”, vertelt mama Julie D’hooge. “Op dit moment is Aap ook haar belangrijkste houvast, want haar papa en ik zijn net uit elkaar. Hij woont in Ronse en daar heeft Billie dit weekend haar knuffel verloren op de Markt. Op dat moment was Aap zonder het kleine circusaapje op stap.”

Wie knuffel Aap heeft gevonden, mag een e-mail sturen naar hello@missjuliapiep.com.