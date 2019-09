Bibliotheken tijdelijk gesloten voor update bibliotheeksysteem Lieke D'hondt

27 september 2019

17u20 0 Ronse De bibliotheken in de Oost-Vlaanderen gaan even dicht voor de invoering van een nieuw bibliotheeksysteem. Dankzij de vernieuwde digitale dienstverlening zullen bezoekers materiaal vlotter kunnen ontlenen en terugbrengen.

De bibliotheek van Ronse sluit vanaf maandag 30 september de deuren en opent opnieuw op donderdag 10 oktober om 14 uur. De bibliotheek van Wortegem-Petegem sluit in dezelfde periode, maar is donderdag 10 oktober open tussen 13 en 17 uur. De bib van Kluisbergen sluit een dag langer en is pas op 11 oktober opnieuw open. De bibliotheek van Maarkedal is dan weer dicht vanaf woensdag 2 oktober en opent opnieuw op 10 oktober.