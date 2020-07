Bibliotheek Ronse neemt ook spelletjes op in haar aanbod Lieke D'hondt

01 juli 2020

13u46 1 Ronse De bibliotheek van Ronse heeft sinds woensdag ook een uitgebreid aanbod spelletjes in haar gamma. Zowel de allerkleinsten, kinderen, jongeren als volwassenen kunnen er nu gratis spellen ontlenen. “Zeker nu veel mensen de vakantie thuis zullen doorbrengen door het coronavirus, zijn we blij dat we dit aanbod kunnen lanceren”, zegt Marlies Decavel van de bib.

“Boekenwurmen kregen we hier al over de vloer, maar vanaf 1 juli kunnen ook echte speelbeesten in de bibliotheek van Ronse terecht”, vertelt Marlies. “Onze collectie bestaat uit gezelschapsspellen voor de hele familie, educatief en leerrijk spelmateriaal voor thuis of in de klas, echte breinbrekers en leuke puzzels.”

Een spelletje lenen verloopt quasi hetzelfde als een boek lenen. Het is bovendien helemaal gratis. Schepen van Cultuur Joris Vandenhoucke (CD&V) kwam alvast eens snuisteren tussen het aanbod en nodigt iedereen uit om hetzelfde te doen.