Bibliotheek gaat opnieuw open en geeft geen boetes tot 16 juni Lieke D'hondt

22 mei 2020

14u45 0 Ronse De bibliotheek van Ronse opent op maandag 25 mei opnieuw de deuren. Er zal een beperkte dienstverlening zijn en er gelden strikte voorzorgsmaatregelen. Ook de afhaalbib en bib-aan-huis blijven voorlopig bestaan.

Op 25 mei is het zover, dan kunnen boekenwurmen opnieuw terecht in de bibliotheek. Bezoekers komen bij voorkeur alleen en kunnen opnieuw materiaal uitlenen via de hoofdingang en terugbrengen via de zij-ingang. De publieke computers zijn ook beschikbaar op afspraak. Nog tot en met 15 juni rekent de bib geen boetes aan voor materiaal dat te laat wordt binnengebracht. De uitleenduur is ook tot die datum verlengd. Vanaf 16 juni kan je wel een boete krijgen.