Bezoek opnieuw mogelijk in WZC De Linde Lieke D'hondt

28 juli 2020

11u56 0 Ronse De bewoners van woonzorgcentrum De Linde in Ronse mogen vanaf woensdag 29 juli opnieuw bezoek ontvangen. Dat zal gebeuren op afspraak en in daarvoor voorziene ruimtes of openlucht.

WZC De Linde schrapte vrijdag alle bezoek en zocht in tussentijd naar een oplossing om bezoekers toch veilig te laten langskomen. Er is nu beslist dat elke bewoner maximum twee contactmomenten van telkens een halfuur per week mag hebben. Dat zal gebeuren tussen 10 en 16.30 uur op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Op donderdag is bezoek enkel mogelijk in de voormiddag. Per keer mogen twee bezoekers langskomen, maar zij moeten vooraf reserveren van de stedelijke website. Ze moeten ook hun gegevens achterlaten in het kader van de contactopsporing en een mondmasker en strikte handhygiëne zijn verplicht. Het bezoek zelf zal plaatsvinden in één van de drie voorziene ruimtes in het woonzorgcentrum en dus niet op de kamer van de bewoner.

Wie niet kan reserveren via het internet, kan tijdens de kantooruren een telefonische afspraak maken bij de medewerkers van de leefgroep of de hoofdverpleegkundigen.