Bewoners WZC De Linde mogen opnieuw meer bezoekers ontvangen Lieke D'hondt

11 juni 2020

13u40 0 Ronse De bezoekregeling voor woonzorgcentrum De Linde in Ronse versoepelt vanaf vrijdag 12 juni. Omdat er de afgelopen vier weken geen nieuwe besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld, mogen voortaan meerdere personen per bewoner op bezoek komen.

WZC De Linde kreeg het zwaar te verduren tijdens de coronacrisis, maar nu er geen nieuwe besmettingen meer zijn vastgesteld kunnen de bewoners opnieuw meer bezoekers ontvangen. De afgelopen weken ging dat om één bezoeker per bewoner, maar die regeling breidt nu uit naar meerdere bezoekers. Dat gebeurt in een afzonderlijke ruimte, met de nodige afstand en mondmaskers. Bezoekers kunnen vooraf een afspraak vastleggen door te mailen naar muziekbos@ronse.be of te bellen naar 055/23.75.09. De bezoekjes vinden plaats op weekdagen tussen 13.30 en 16.30 uur.

Bewoners mogen vanaf vrijdag ook zelf het rusthuis verlaten. Ook zij moeten daarvoor een afspraak maken en zich aan de afstands- en hygiëneregels houden. WZC De Linde zal de versoepeling van de bezoekregeling nauwkeurig opvolgen, evalueren en zo nodig bijsturen.