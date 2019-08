Bewoners rond Wittentak maken zich zorgen om verdachte personen rond hun huizen: “Politie verwittigd, maar toch ingebroken” Lieke D'hondt

28 augustus 2019

17u15 5 Ronse De bewoners van de omgeving rond Wittentak in Ronse zijn ongerust. Afgelopen vrijdag merkten ze een verdacht voertuig op nabij de kapel, waarna er ook drie mannen gespot werden in de weide grenzend aan hun tuinen. Ondanks een oproep naar de hulpdiensten, slaagden de inbrekers erin in te breken in één van de woningen.

“Vrijdagavond belde één van de buren de hulpdiensten op het nummer 101 omdat hij een voertuig had zien parkeren nabij de kapel van Wittentak”, vertelt buurtbewoonster Sylvie Wattenberghe. “Hij vermeldde dat drie verdachte personen zich in de weide achter onze tuinen begaven, waar ze zich mogelijk toegang konden verschaffen tot de achterkant van onze huizen. Het stuk weiland geeft uit op de tuinen van de huizen in de Kapellestraat, Noordstraat en Fiertelmeers. Uit het gesprek met de hulpdiensten konden we afleiden dat het voertuig of de nummerplaat ervan mogelijk gestolen was, want ze konden niet aan elkaar gekoppeld worden. We kregen de melding dat er mogelijk een patrouille zou langskomen, maar dat we in de wacht stonden. We hebben aangedrongen op een snelle interventie en ondertussen heeft de buur geprobeerd zoveel mogelijk andere buren te verwittigen. Zo was iedereen alert. Een andere buur merkte een kwartier later de drie verdachte personen opnieuw op. Deze keer verlieten ze al lopend het weiland. Opnieuw is de politie verwittigd, maar we hebben geen patrouille gezien. Een uur later ontdekten we dat er is ingebroken bij één van de buren die niet thuis was. We zijn geschrokken door dit voorval, vooral omdat we allemaal aandachtig zijn en steeds tijdig de hulpdiensten verwittigen. We zouden graag hebben dat de politie meer patrouilleert in deze buurt, want we zien hier wel vaker auto’s die hier niets te zoeken hebben. En het gaat dan niet om verliefde koppeltjes.”

Dringende interventie

Twee buren hebben ondertussen de burgemeester en de hoofdcommissaris aangeschreven over het voorval. Hoofdcommissaris Patrick Boel heeft die mail ondertussen ontvangen en onderzoekt de zaak. “De twee ploegen die ’s nachts aan het werk waren, hadden op het moment van de oproep allebei een dringende interventie. Het is altijd afwegen aan welke interventie je voorrang moet geven natuurlijk. Er is dezelfde avond nog een ploeg ter plaatse geweest, maar de wagen waarvan sprake was ondertussen al verdwenen. We patrouilleren ’s nachts sowieso ook in de residentiële zones en gevoelige gebieden, maar de inbrekers zijn niet dom. Vaak werken ze in bendes en verwittigen ze elkaar als de politie in aantocht is. Patrouilleren met een anonieme wagen is dan weer niet altijd mogelijk.”