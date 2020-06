Beurtelings verkeer voor aanpassing waterleidingen Lieke D'hondt

17 juni 2020

14u29 1 Ronse Er zullen tussen 22 juni en 10 juli aanpassingswerken uitgevoerd worden aan de waterleidingen in de Maagdenstraat en Schoonboeke.

De werken kaderen in de heraanleg van Schoonboeke die later gepland staat. Er zal in deze periode gewerkt worden tussen Schoonboeke 18 en Maagdenstraat 159. De arbeiders zullen werkputten maken in de bermen en het verkeer zal er nog beurtelings kunnen passeren.