Betoging tegen racisme is verplaatst naar 12 juli Lieke D'hondt

29 juni 2020

11u52 0 Ronse De betoging van De betoging van Ronse tegen Racisme en voor Verdraagzaamheid is uitgesteld naar zondag 12 juli. Om 15 uur zullen die dag betogers verzamelen in het Bruulpark om duidelijk te maken dat ook in Ronse iets gedaan moet worden aan racisme.

Het zag ernaar uit dat de betoging van Ronse tegen Racisme niet zou kunnen doorgaan, maar nu de coronamaatregelen versoepelen zien de organisatoren toch de mogelijkheid om in groep te verzamelen in het Bruulpark. “We schuiven de datum wel een weekje op, naar 12 juli”, zegt Youssef Elidrissi. “We zullen er bovendien op toezien dat alles veilig verloopt. We kiezen daarom voor een stilstaande betoging en er zullen stewards aanwezig zijn om het protest in goede banen te leiden.”

De mannen en vrouwen achter Ronse tegen Racisme en voor Verdraagzaamheid willen in Ronse het debat over racisme in gang zetten. Ze zullen daarom ook sprekers uitnodigen om te vertellen over hun ervaringen met racisme en discriminatie. Ook de discussie over koning Leopold II en Congo zullen ze niet uit de weg gaan. “We nodigen iedereen uit om langs te komen”, vertelt Elidrissi. “Want ik ben ervan overtuigd dat de doorsnee Belg niet racistisch is. Wel zijn er veel mensen bang voor het onbekende, voor iemand met een andere huidskleur. De betoging is volgens mij het ideale moment om daar iets aan te doen. Kom gewoon langs voor een babbel en leer elkaar kennen.”

Simon Maladry ziet de betoging als een manier om Ronse beter te maken. “Het is niet de bedoeling om de blanke Belg met een schuldgevoel op te zadelen, maar we willen een betere maatschappij creëren en daar is geen plaats voor racisme.”