Betogers vragen aandacht voor racisme in Ronse Lieke D'hondt

12 juli 2020

16u52 6 Ronse De De actie tegen racisme en voor verdraagzaamheid in Ronse heeft een 150-tal betogers naar het Bruulpark doen afzakken. Stilstaand en met respect voor de coronamaatregelen luisterden ze er naar getuigenissen over racisme.

“We zijn tevreden over de opkomst en het verloop van onze actie”, zegt Ines Belkadi, een van de organisatoren van de betoging. “We geven hier vandaag een belangrijk signaal. Dat we hiermee racisme niet uit de wereld gaan helpen, beseffen we ook. Maar we moeten er wel elke dag aan werken.” De organisatoren hadden voor de betoging een programma uitgewerkt met verschillende getuigenissen van mannen en vrouwen die zelf racisme hebben ervaren.



