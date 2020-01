Bestuurster rijdt tegen half-openstaande autodeur en vlucht weg: drie maanden rijverbod LDO

10 januari 2020

18u01 1 Ronse De politierechter heeft en 36-jarige vrouw uit Ronse een rijverbod van drie maanden opgelegd omdat ze tegen een half-openstaand portier van een geparkeerde auto is gereden. De bestuurder die net wilde uitstappen, raakte gewond aan zijn hand. De vrouw pleegde vluchtmisdrijf.

Het slachtoffer had zijn wagen net geparkeerd en wou uitstappen. Hij opende zijn portier een beetje, maar keek voor het uitstappen nog achterom naar het verkeer. De vrouw uit Ronse reed met haar wagen tegen het portier en vluchtte daarna weg. “Ik ben in paniek geslagen en ben doorgereden, maar als ik gezien zou hebben dat er iemand gewond was, dan was ik zeker gestopt”, vertelt de vrouw in de politierechtbank. Ze ging op het moment van het ongeluk door een moeilijke periode na het overlijden van haar vader. De politierechter legt haar een boete van tweeduizend euro en drie maanden rijverbod op. Als de vrouw opnieuw met de auto wil rijden, moet ze opnieuw slagen voor haar theoretisch rijexamen en een medisch en psychologisch onderzoek ondergaan.