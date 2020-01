Bestuurster rijdt ander voertuig aan bij verlaten parkeerplaats, maar ontkent: “Ik was die dag niet in Ronse” LDO

22 januari 2020

16u15 0 Ronse Een Brakelse vrouw die in de IJzerstraat in Ronse een aanrijding heeft veroorzaakt en daarna is weggevlucht, heeft van de politierechter een boete van 1.200 euro en een rijverbod van 15 dagen gekregen. De vrouw beweert nochtans bij hoog en bij laag dat ze die dag niet in Ronse was, maar de slachtoffers konden wel haar nummerplaat noteren.

De aanrijding gebeurde aan de parkeervakken in de Ijzerstraat. De vrouw verliet haar parkeerplaats en reed zo tegen een andere auto die zich net geparkeerd had. Daarin zaten een man en een vrouw met hun kinderen. “Na de aanrijding heb ik eerst de kinderen gekalmeerd, want de tegenpartij was gestopt. We dachten dus dat ze zou uitstappen, maar dat bleek niet het geval. Mijn man is uitgestapt en ze reed weg. Hij is haar nog achternagelopen, maar dat had geen zin. We hebben wel de nummerplaat kunnen noteren en zijn onmiddellijk naar de politie gegaan”, vertelt het slachtoffer in de politierechtbank.

Oude schade

De bestuurster die het ongeval heeft veroorzaakt, blijft volhouden dat ze die dag niet in Ronse was. Ook voor de schade aan haar auto heeft ze een uitleg, want die zou al van vijf jaar geleden dateren. Om dat te staven had de dame zelf een getuige meegebracht, maar de man kon niet bevestigen dat hij de schade al had gezien voor het ongeval. De politierechter is van mening dat er voldoende bewijzen zijn van het ongeval en veroordeelt de vrouw tot een boete van 1.200 euro en een rijverbod van 15 dagen. De bestuurster kan wel nog beroep aantekenen tegen het vonnis.