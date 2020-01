Bestuurder voor de politierechter na aanrijding in de Ommegangstraat LDO

22 januari 2020

15u06 2 Ronse Een ongeval in de Ommegangstraat in Maarkedal heeft voor een 24-jarige man uit Ronse een staartje gekregen in de politierechtbank. De man reed een andere wagen aan, waarbij de bestuurster van de aangereden wagen gewond raakte. Het Openbaar Ministerie vordert onder meer drie maanden rijverbod.

De aanrijding gebeurde toen de twee wagens elkaar wilden kruisen in de smalle Ommegangstraat. De 24-jarige bestuurder die het ongeval veroorzaakt zou hebben, had met 1,61 promille alcohol in zijn bloed te veel gedronken en zou in een bocht tegen het slachtoffer gereden zijn. Zij verklaarde achteraf dat ze de auto had zien rijden met een veel te hoge snelheid. Ze zou zich nog aan de kant gezet hebben, maar het kwam toch tot een aanrijding. Beide auto’s raakten zwaar beschadigd en het slachtoffer was zes dagen arbeidsongeschikt. Het Openbaar Ministerie vordert een boete van 3.200 euro en een rijverbod van drie maanden plus de vier proeven.

De man die de aanrijding veroorzaakt zou hebben, verklaart in de politierechtbank dat hij wel vijftig kilometer per uur reed. “Ik reed niet te snel en heb nog aan mijn stuur getrokken om een botsing te vermijden. Daarom heb ik geen schade vooraan aan mijn auto, maar enkel opzij en achteraan.” De verdediging trekt eveneens in twijfel of het slachtoffer wel volledig rechts op de baan reed.

De politierechter houdt het vonnis in beraad tot 25 maart.