Bestuurder verliest controle in Savooistraat: 53 dagen rijverbod LDO

16 oktober 2019

13u11 1 Ronse Een bestuurder die in de Savooistraat in Ronse de controle over zijn stuur heeft verloren, moet een boete van 1.800 euro betalen. Hij krijgt uitstel voor 1.200 euro van de boete, maar moet zijn rijbewijs ook 53 dagen inleveren. Hij raakte bij het ongeval een huis en belandde in de gracht, maar nam de vlucht.

De man verloor de controle over zijn stuur en raakte de omheining van een huis, het huis zelf en belandde in de gracht. Omdat het huis onbewoond was, besloot hij samen met één van de buurtbewoners de brokstukken op te ruimen en naar huis te gaan. Pas veel later verwittigde hij de politie. De advocaat van de man benadrukt dat zijn cliënt de juiste intenties had en wel heeft aangeklopt bij de woning, maar dat die dus onbewoond was. De politierechter oordeelt dat de man toch onmiddellijk de politie had moeten bellen en legt hem een rijverbod en een boete op.