Bestuurder sluit zich buiten uit auto en moet boete betalen omdat papieren niet in orde zijn LDO

06 maart 2020

Een Ronsenaar heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden na een knullige samenloop van omstandigheden. De man had zich op 11 april buitengesloten uit zijn eigen auto en probeerde het voertuig van buitenaf te openen. Omdat de politie dacht dat hij aan het inbreken was, spraken ze hem aan. Hij kon duidelijk maken dat het om zijn eigen voertuig ging, maar na controle bleek dat de boorddocumenten niet in orde waren. De man werd gedagvaard en veroordeeld tot het betalen van een boete van 400 euro.