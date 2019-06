Bestuurder slaapt met draaiende motor roes uit: zes maanden rijverbod en 5.200 euro boete Lieke D'hondt

28 juni 2019

17u01 0 Ronse Een bestuurder die in de Kruisstraat in Ronse besloot zijn roes uit te slapen en met draaiende motor werd betrapt door de politie, moet een fikse boete van 5.200 euro betalen. Hij moet het ook zes maanden zonder rijbewijs zien te redden.

De man was op de terugweg van het voetbal toen hij zelf voelde dat hij te veel gedronken had. Hij besloot zijn wagen aan de kant te zetten en viel in slaap, maar liet de motor draaien. Het was bovendien niet de eerste keer dat de man zich misdroeg in het verkeer. Om uit te sluiten dat de veertiger een alcoholprobleem heeft, is hij onderzocht door een deskundige. Aangezien dat verslag gunstig is, hoeft hij geen alcoholslot te installeren en krijgt hij geen definitief rijverbod. Als hij na de zes maanden rijverbod opnieuw met de wagen wil rijden, moet hij wel zijn rijexamens opnieuw afleggen en slagen voor een medische en psychologische proef.