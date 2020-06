Bestuurder rijdt 85 kilometer per uur in zone 50 LDO

05 juni 2020

14u17 0 Ronse Een man uit Celles in de provincie Henegouwen is in de politierechtbank in Oudenaarde veroordeeld tot rijverbod van 8 dagen en een boete van 320 euro.

De man werd geflitst toen hij op de Leuzesesteenweg in Ronse 85 kilometer per uur reed, terwijl hij er maar 50 mocht. De man ging er volgens zijn advocaat vanuit dat op de steenweg 90 kilometer per uur mocht rijden.