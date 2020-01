Bestuurder rijdt 101 kilometer per uur in de bebouwde kom LDO

10 januari 2020

Een 53-jarige bestuurder die in Ronse 101 kilometer per uur heeft gereden in de bebouwde kom, moet zijn rijbewijs één maand inleveren. De politierechter legt de man ook een boete van 640 euro op. De man reed om zes uur ‘s ochtends op 300 meter van het einde van de bebouwde kom al 101 kilometer per uur. Zijn advocaat maakt wel duidelijk in de politierechtbank dat de man op weg was naar Wallonië en dus verderop in de straat 90 kilometer per uur mocht rijden buiten de bebouwde kom.