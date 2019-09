Bestuurder denkt dat hij van seingever rood licht mag negeren, maar moet wel voor de politierechter verschijnen Lieke D'hondt

25 september 2019

14u14 6 Ronse Het negeren van het rode verkeerslicht aan de Kruisstraat in Ronse heeft voor een bestuurder een staartje gekregen in de politierechtbank. De man was er nochtans van overtuigd dat hij mocht doorrijden omdat de Hotondcross aan de gang was en er een seingever aan het kruispunt stond.

Het kruispunt was tijdens de Hotondcross deels afgesloten met dranghekken zodat het doorgaand verkeer de Zandstraat niet kon inrijden. Omdat er op het kruispunt een seingever stond en de auto’s voor hem ook door het rode licht reden, besloot de bestuurder niet te wachten op een groen licht. “Volgens mij heeft mijn cliënt juist geredeneerd”, vertelt de advocaat van de bestuurder in de politierechtbank. “De bevelen van bevoegde personen gaan voor op de verkeerslichten, dus ik vraag de vrijspraak.” De politierechter is het niet eens. De seingever stond volgens hem gewoon aan het dranghekken en was niet bezig het verkeer te regelen. Hij legt de bestuurder een rijverbod van 15 dagen en een boete van 480 euro op.