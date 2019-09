Beslist: duel KSK Ronse - KRC Genk vindt plaats op 24 september in Ronse Lieke D'hondt

04 september 2019

15u49 0 Ronse De bekerwedstrijd tussen KSK Ronse en KRC Genk zal toch plaatsvinden in Ronse. De twee teams zullen op dinsdag 24 september om 20.30 uur strijden voor een ticket voor de achtste finales.

Het was nog niet zeker dat het duel in de Croky Cup in Ronse zou doorgaan. De club moest nog bekijken of het allemaal haalbaar was om de wedstrijd in goede banen te leiden en alles veilig te laten verlopen. Ook een overleg met de burgemeester was nodig, maar nu blijkt dat het toch haalbaar is om de landskampioen in het Orphale Cruckestadion te ontvangen.