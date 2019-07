Beroepschrift tegen biomassaverbrandingsinstallatie is ontvankelijk, binnen de 120 dagen meer duidelijkheid Lieke D'hondt

08 juli 2019

14u28 0 Ronse De beroepsprocedure rond de bouw van een biomassaverbrandingsinstallatie op bedrijvensite Pont West in Ronse zal binnen de 120 dagen worden afgerond. Enkele buurtbewoners verzetten zich tegen de bouw van de centrale omdat ze vrezen dat de impact op milieu en gezondheid groot zal zijn.

De buurtbewoners startten in mei een petitie op tegen de biomassaverbrandingsinstallatie op Pont West. 140 mensen hebben die petitie ondertekend, enkele buurtbewoners hebben ook individueel hun bezorgdheden overgemaakt aan de Oost-Vlaamse deputatie. De buurtbewoners kregen ondertussen het bericht van de deputatie dat hun beroepschrift ontvankelijk is verklaard. Er zal nu binnen de 120 dagen een uitspraak volgen. Dan weet Biosynergy of het een nieuwe installatie mag bouwen op het bedrijventerrein in Ronse.