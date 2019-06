Beklaagden kibbelen in de rechtbank over betrokkenheid bij diefstal van portefeuille Lieke D'hondt

20 juni 2019

13u42 0 Ronse De 33-jarige S.M. uit Jette en de 37-jarige S.E. uit Ternat hebben donderdag plaatsgenomen op de beklaagdenbank in de correctionele rechtbank. Ze worden verdacht van de diefstal van een portefeuille op de parking van het ziekenhuis in Ronse en het gebruik van een gestolen bankkaart.

De twee vrouwen reden op 25 april 2017 van Ternat naar Ronse om daar zogezegd een zieke kennis te bezoeken in het ziekenhuis. In realiteit waren ze op zoek naar slachtoffers om te bestelen. Uiteindelijk vonden ze een slachtoffer op de parking van het az Glorieux. Ze gristen haar portefeuille uit een tas die naast haar wagen stond en gingen er meteen vandoor. Ze gebruikten de bankkaart van het slachtoffer om bij een geldautomaat geld op te halen en betaalden er onder meer mee in warenhuis Okay en in een winkel van Louis Vuitton. Na één dag was het slachtoffer al 2.800 euro armer. Het Openbaar Ministerie vordert voor de eerste beklaagde, die al een goed gevuld strafblad heeft, een celstraf van 18 maanden en een boete van 800 euro. Haar vriendin riskeert 12 maanden cel en een boete van 800 euro.

Kibbelen

In de rechtbank neemt slechts één beklaagde haar verantwoordelijkheid. Zij geeft toe dat ze de portefeuille heeft gestolen en gretig gebruik heeft gemaakt van de bankkaart. Haar vriendin geeft wel toe dat ze samen op stap waren, maar ontkent dat ze iets afwist van de diefstal. Die verklaring veroorzaakte heel wat gekibbel tussen de beklaagden, want de berouwvolle dievegge wil niet alleen opdraaien voor de feiten.

De rechtbank doet op 19 september een uitspraak in deze zaak.