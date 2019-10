Beklaagde geeft zich uit voor broer bij verkeerscontrole: Openbaar Ministerie vordert drie maanden cel Lieke D'hondt

14 oktober 2019

11u55 0 Ronse Het Openbaar Ministerie vordert drie maanden cel en een boete van 800 euro voor de 26-jarige B.B. uit Ronse. De man gaf zich bij een verkeerscontrole uit voor zijn broer en ondertekende in zijn naam ook een betekening van een verval van recht tot sturen.

“Het zou het scenario van een slechte film kunnen zijn”, vertelt de procureur in de rechtbank. “De inzittenden van een gecontroleerde wagen kunnen geen identiteitsbewijzen voorleggen en moeten daarom mee naar het politiekantoor. De beklaagde geeft daar niet zijn naam, maar die van zijn broer op. Hij ondertekent ook een verval van recht tot sturen, maar valt door de mand als een andere inzittende zich vergist en toch zijn echte naam noemt.” Het opgeven van de valse naam is op zich niet strafbaar, maar ondertekenen van het document mogelijk wel. Het Openbaar Ministerie vordert drie maanden cel en een boete van 800 euro. “Maar het is niet mijn cliënt die een valse naam heeft opgegeven”, zegt de advocaat van de beklaagde. “De politie heeft hem zelf aangesproken met de naam van zijn broer. Hij is alleen meegegaan in de leugen. Het was niet zijn intentie om een valse naam te gebruiken en het bedrieglijk opzet is hier niet bewezen.”

De rechtbank zal op 4 november een vonnis vellen.