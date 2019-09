Bekermatch tegen KRC Genk doet stadion van Ronse bruisen: “Normaal staan we hier met 20, nu met 2.000” Lieke D'hondt

24 september 2019

23u03 0 Ronse Het Orphale Cruckestadion aan de Leuzesesteenweg in Ronse is aardig volgelopen voor de bekerwedstrijd tussen KSK Ronse en KRC Genk. Zo’n 1.800 supporters hebben er ondanks een nederlaag een sfeervolle avond van gemaakt.

“Voor ons is dit een droom die uitkomt”, zeggen de bestuursleden van supportersclub ‘Aachtendertig’. “Ik ben al twintig jaar supporter van KSK Ronse en ik heb nog maar twee keer meegemaakt dat er zo veel volk komt kijken. Normaal gezien staan we hier met twintig man, nu met tweeduizend. Het is magisch.” De trouwe supporters hebben bij aanvang van de wedstrijd vertrouwen in een goede afloop en wanneer er bij de rust nog steeds niet gescoord is, groeit dat vertrouwen alleen maar. “We zijn trots dat het nog 0-0 is aan de rust. Als we nu kunnen scoren, dan winnen we”, zeggen ze vol overtuiging. De droom zal uiteindelijk niet uitkomen, want in de 58ste minuut is het Genk dat voor de eerste keer scoort. Er zullen nog twee doelpunten volgen, telkens voor de bezoekers. Het is een domper op de feestvreugde, maar de supporters en spelers van KSK Ronse laten het hoofd niet hangen. Ze blijven erin geloven en maken er een mooie avond van.

Voor de pas opgerichte damesploeg van KSK Ronse is de bekerwedstrijd ook bijzonder. “Onze dames zijn heel enthousiast en voelen zich misschien wel geïnspireerd door het talent dat hier op het veld loopt”, vertelt trainster Eva Delameilleure. “Toch is deze wedstrijd vooral bijzonder voor de spelers die momenteel op het veld staan.”

Handtekeningen

Er is ook een opvallend jeugdig publiek aanwezig in het stadion van Ronse. Veel spelertjes van de jeugdreeksen komen hun idolen van de eerste ploeg aanmoedigen. Al lopen er ook idolen rond tussen de spelers van KRC Genk, zo blijkt. Matheo en Milan spelen bij de U12 van Ronse en pronken trots met een T-shirt vol handtekeningen van de spelers van Genk. “Toch supporteren we vanavond voor Ronse, onze club”, vertellen de jongens enthousiast. “Maar je moet ervan profiteren als er een ploeg uit eerste klasse langskomt hé.”

KSK Ronse heeft het veld uiteindelijk moeten verlaten met een 0-3 nederlaag op zak, maar het stadion van de ploeg in tweede amateur heeft wel een hele avond gebruist.