Bekende Vlamingen Kelly Pfaff en Katrien De Becker nemen winnaars op sleeptouw tijdens Personal Shopper Lieke D'hondt

25 november 2019

13u00 0 Ronse Het stadsbestuur van Ronse heeft Kelly Pfaff en Thuis-actrice Katrien De Becker kunnen strikken voor de actie Personal Shopper. De twee bekende Vlamingen zullen op 21 december met de twee winnaars van de actie een hele dag gaan shoppen in Ronse.

Ronse organiseert al voor de derde keer op rij de actie Personal Shopper. Eén man en één vrouw worden uit de inschrijvingen geloot om te gaan shoppen met één van de bekende Vlamingen. “De actie is telkens een groot succes”, zegt schepen van Lokale Economie Brigitte Vanhoutte (N-VA). “Vorig jaar kregen we zelfs inschrijvingen uit Limburg.” De prijs is dan ook niet min: naast een leuke ervaring krijgen de winnaars ook elk een cheque van 250 euro van de Unie der Handelaars en Unizo om te besteden in de Ronsese winkels of bij de marktkramers.

Inschrijven kan binnenkort op de website van de stad Ronse.