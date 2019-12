AZ Glorieux schenkt De Vrolijke Kring een warme kerst Lieke D'hondt

18 december 2019

15u01 4 Ronse Het AZ Glorieux in Ronse heeft 1.500 euro geschonken aan armoedeorganisatie De Vrolijke Kring. Het ziekenhuis doet zo haar duit in het zakje voor De Warmste Week. “We hopen dat we met deze gift voor wat extra vrolijkheid kunnen zorgen.”

Alle medewerkers en artsen die zich in het AZ Glorieux hebben laten inenten tegen de griep, hebben ook rechtstreeks het goede doel gesteund. Per gevaccineerde medewerker schenkt het ziekenhuis namelijk twee euro aan De Vrolijke Kring. “De actie heeft de vaccinatiegraad een mooie boost gegeven. Zo’n 750 medewerkers hebben een gratis griepprik gekregen”, zegt Wim Devos, directeur van het zorgdepartement. Ook dokter Hannah Segers is tevreden met de actie. “De zorgverleners beschermen met de vaccinatie niet alleen zichzelf en hun patiënten tegen de griep, ze steken tegelijk De Vrolijke Kring een hart onder de riem. We hopen dat we met deze gift voor wat extra vrolijkheid kunnen zorgen en de feestdagen extra feestelijk kunnen maken.”