AZ Glorieux ontslaat verpleegkundige na weigeren van coronatest Lieke D'hondt

31 augustus 2020

13u10 10 Ronse Het AZ Glorieux in Ronse heeft een verpleegkundige ontslagen omdat hij of zij zich niet heeft laten testen op het coronavirus na een vakantie in een rode zone.

Een coronatest is verplicht voor wie terugkeert uit een rode zone en omdat het personeelslid weigerde een test te ondergaan, is het ontslagen. Algemeen directeur Stefaan Blomme wenst niet verder in te gaan op de kwestie. “Dit is een interne aangelegenheid”, reageert hij. “De betrokken medewerker is ontslagen wegens het niet naleven van interne procedures. Verdere details kunnen we daarover niet vrijgeven.”