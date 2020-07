AZ Glorieux is voorbereid op nieuwe coronagolf Lieke D'hondt

31 juli 2020

17u12 6 Ronse Het AZ Glorieux in Ronse bereidt zich voor op een nieuwe golf van patiënten met het coronavirus. De bezoekersregeling is aangepast, de voorraad aan beschermingsmiddelen is aangevuld en de testcapaciteit is opgeschroefd. “Maar preventie blijft natuurlijk primordiaal.”

“Voorlopig blijven we in de regio nog gespaard van nieuwe opnames van patiënten met symptomen van COVID-19”, zegt communicatieverantwoordelijke van het ziekenhuis Tess Nottebaert. “Toch zijn we als organisatie niet bij de pakken blijven zitten. We hebben de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen aangevuld voor de hele vzw en de testcapaciteit is verhoogd. We hebben ook een concreet op- en afschakelplan op poten gezet. In dat plan staat hoe we onze afdelingen zullen organiseren in de verschillende fases van het ziekenhuisnoodplan.” Het AZ Glorieux bekijkt ook hoe het vanuit de samenwerking met het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem de woonzorgcentra uit de regio kan ondersteunen.

Eén vaste bezoeker

“Gezien de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad zijn we ook genoodzaakt om de bezoekersregeling opnieuw te verstrengen”, gaat Nottebaert verder. “Concreet betekent dat dat er per patiënt één vaste bezoeker uit zijn of haar bubbel dagelijks maximum één uur op bezoek mag komen. Per week mag de vaste bezoeker wijzigen, maar met wel nog steeds iemand uit de vaste bubbel zijn. Elke bezoeker moet zich bij aankomst in het ziekenhuis ook registreren, met het oog op de contacttracing.”

Tot slot geeft het AZ Glorieux nog mee dat we allemaal samen tegen de coronacrisis moeten vechten. “Preventie blijf natuurlijk primordiaal. We vragen aan de bevolking dan ook om aan goede handhygiëne te blijven doen en de mondmaskers op een correcte manier te blijven dragen.”