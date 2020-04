AZ Glorieux bereidt zich voor om eerste Covid-19-afdeling te sluiten: “Uitstroom is stilaan groter dan instroom” Lieke D'hondt

22 april 2020

15u47 17 Ronse Er komen positieve signalen uit het AZ Glorieux. De uitstroom van patiënten is er stilaan groter dan de instroom en het ziet ernaar uit dat een eerste corona-afdeling binnenkort zal kunnen sluiten. “Maar we maken ons geen illusies: ondanks alle maatregelen zal de epidemie heel langzaam uitdoven.”

Sinds het begin van de coronacrisis zijn in het AZ Glorieux enkele verpleegafdelingen omgebouwd naar Covid-19-afdelingen. Op die manier kon het ziekenhuis een toevloed aan patiënten beter coördineren. Nu de toestand zich dag na dag lijkt te stabiliseren, verwacht ziekenhuis al een corona-afdeling te kunnen sluiten. “Dat zal gebeuren van zodra blijkt dat de uitstroom aan patiënten gedurende een aanzienlijke periode groter is dan de instroom”, vertelt communicatieverantwoordelijke Tess Notebaert. “Dat zou betekenen dat er steeds minder patiënten met een coronabesmetting worden opgenomen in het ziekenhuis. Zo kunnen onze medewerkers ook opnieuw wat op krachten komen en kunnen we onze beschermingsmaterialen op een efficiënte manier blijven inzetten. Dit is immers geen sprint, maar een marathon.”

Aandacht voor personeel

Ondertussen probeert het ziekenhuis het welbevinden van haar personeelsleden hoog te houden. “Medewerkers kunnen een beroep doen op vrijwilligers voor de opvang van hun kinderen en voor mentale ondersteuning kunnen ze terecht bij een team van psychosociale medewerkers. Verder proberen we de medewerkers regelmatig van iets lekkers te voorzien”, verduidelijkt Notebaert. Ook op vlak van beschermende materialen is het ziekenhuis nog goed voorzien. “Wie met Covid-19-patiënten werkt, is van kop tot teen beschermd met een professioneel mondmasker, schort, gezichtsmasker, spatbril en handschoenen. Alle andere medewerkers worden voorzien van een mondmasker om henzelf en de anderen nog beter te beschermen. De patiënten en iedereen die langskomt komt voor een onderzoek, krijgen aan het onthaal een masker dat ze tijdens hun bezoek dragen.”

De voorraad aan beschermingsmiddelen is momenteel nog op peil. “Dat volgen we goed op. Het is niet altijd evident geweest om voldoende stock te hebben, want de middelen zijn schaars. Maar dankzij de inspanningen van velen en talrijke giften hebben wij tot op vandaag geen tekorten gekend en krijgt iedere medewerker sinds het begin van deze crisis de correcte persoonlijke beschermingsmiddelen. Getuige hiervan ook het lage aantal medewerkers dat tot nu toe door ziekte is uitgevallen.”