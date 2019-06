Avontuur geslaagd: Ferdi, Dirk, Stijn en Patrick hebben maar 23 uur nodig om van Ronse naar Parijs en terug te fietsen Lieke D'hondt

09 juni 2019

15u21 0 Ronse Na 533 kilometer fietsen zijn Ferdi De Smet, Dirk Depoppe, Stijn Vandenberghe en Patrick Ruyssen terug aangekomen in Ronse. De vier vrienden hebben in minder dan 24 uur tijd hun tocht Ronse-Parijs-Ronse afgelegd. “Dit is de allermooiste Vaderdag.”

Zaterdag 13 uur: Ferdi, Dirk, Stijn en Patrick beginnen aan hun fietsavontuur. Samen zullen ze 533 kilometer fietsen naar Parijs en terug, als het even kan in 24 uur tijd. Een ambitieus plan dat gerijpt is bij Ferdi. Zijn vader deed het hem voor als jonge knaap, toen van Denderhoutem naar Parijs en terug. Na jarenlang naar de verhalen van zijn vader te hebben geluisterd, besluit Ferdi dat het tijd is om te bewijzen dat ook hij in 24 uur tijd de tocht kan uitrijden. Vrienden Dirk, Stijn en Patrick springen mee op de kar, evenals een hele groep vrienden van ISI Cycling Team en mountainbikers Groep ‘78’. Zij zorgen voor logistieke steun en begeleiding en fietsen ook afwisselend mee met de vier avonturiers.

Storm

Op een vlotte start kunnen de renners niet rekenen. De wind, regen en hagelbuien maken de eerste 160 kilometer zwaar. “Het eerste stuk tot in Doornik was bijzonder lastig”, vertelt Dirk. “We kwamen in een storm terecht met hagelbuien. Even was ik bang dat we het zouden moeten afgelasten, maar daarna werd het gelukkig beter.” Uiteindelijk bereiken Dirk, Patrick, Ferdi en Stijn de Champs-Elysées rond middernacht. Erg rustig was het daar wel niet, met dank aan de EK-kwalificatiematch Turkije-Frankrijk. “Het liep er vol met supporters, maar we zijn er toch geraakt”, lachen de vrienden. Na de Champs-Elysées volgt nog een bezoekje aan de Eiffeltoren en de Notre-Dame, waarna de tocht verder gaat richting Ronse. Omdat ze fietsen aan een gemiddelde snelheid van 28 kilometer per uur, zullen ze al rond 12 uur aankomen. 23 uur nadat ze hun uitdaging hebben aangevat.

Vriendschap

“Het moeilijkste van deze tocht was het mentale aspect”, vertelt Dirk. “Fysiek viel het allemaal nog wel mee. Al gaat de fiets nu wel even aan de kant. Het mooiste van ons avontuur is de vriendschap tussen iedereen die eraan heeft meegewerkt. Even voor we zijn aangekomen in Ronse hebben we nog eens verzameld: een prachtig moment.” Ook Ferdi is de helpers heel dankbaar. “Zonder hen was de hele tocht niet mogelijk geweest. Er zijn mannen die ons uit de wind hebben gezet, die kilometers lang de kop hebben getrokken, maar ook alle anderen die ook maar het kleinste beetje hebben geholpen zijn we enorm dankbaar”, vertelt Ferdi. Voor hem is het een emotioneel weerzien met zijn vader, die bijzonder trots is op zijn zoon. “Dit is de allermooiste Vaderdag voor mij”, klinkt het aan de aankomst.

Verkeerscampagne

Het avontuur zit er nu wel op, maar toch is Paris Retour nog niet voorbij. De vriendengroep koppelt namelijk nog een verkeerscampagne aan het initiatief. Ze willen op die manier Jeroen eren, een vriend die enkele jaren geleden bij een verkeersongeluk om het leven kwam. “We zien vandaag nog te veel jonge fietsers zonder licht rijden of met veel te weinig opvallende kledij”, zegt Maarten Debrouwere daarover. “We willen hen aansporen om meer op te vallen in het verkeer. Dat zullen we doen door originele gadgets uit te delen, maar ook fietsencontroles te houden en de jongeren en hun ouders te sensibiliseren.” In september trekken de mannen van Paris Retour met hun campagne naar de Ronsese scholen.