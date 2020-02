Auxilior 2000 krijgt Award van de Solidariteit van ACV Ronse Lieke D'hondt

24 februari 2020

14u20 1 Ronse Auxilior 2000 vzw heeft van het ACV Ronse de Award van de Solidariteit gekregen. De prijs gaat jaarlijks naar een persoon, bedrijf, organisatie of instelling die een waardevol project heeft rond solidariteit of een opvallende daad van solidariteit heeft gesteld.

Auxilior 2000 vzw is een groep vrijwilligers die zich momenteel focust op de verkoop van tweedehandskledij, -accessoires, -dekens, -lakens, -handtassen en -schoenen. Op die manier draagt de vereniging bij tot de armoedebestrijding in Ronse. “Zo’n waardevolle uitdrukking van solidariteit verdient zeker erkenning”, zegt Fernand Van Hoecke. “We zijn dan ook verheugd dat we hen de ACV-Award van de Solidariteit 2019 mogen uitreiken.”