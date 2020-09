Auto scheurt met 165 kilometer per uur door zone 70 op Ninoofsesteenweg Ronny De Coster

16 september 2020

17u36 0 Ronse Bij een politiecontrole op de Ninoofsesteenweg in Ronse heeft de politie een auto betrapt die maar liefst 165 kilometer per uur reed. De limiet is er 70 kilometer per uur.

Bij dezelfde controle is ook nog een chauffeur betrapt die met zijn auto 124 kilometer per uur haalde. In de straat Hogerlucht nabij het Algemeen Ziekenhuis Glorieux reed één auto op tien sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. In de Savooistraat ligt het overtredingspercentage nog hoger: van de 151 gecontroleerde auto’s gingen er 19 over de limiet van 50 kilometer per uur.