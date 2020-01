Auto botst tegen pas geplaatste snelheidsremmer in Ommegangstraat op grens tussen Ronse en Maarkedal Maarkedalse burgemeester wil dat verkeersremmers meteen weer verdwijnen Ronny De Coster

22u31 200 Ronse Aan de Ommegangstraat op de grens van Ronse en Maarkedal is dinsdagavond een auto gecrasht tegen een verkeersremmer. Die stond er pas één dag. “Die blokken moeten zo snel mogelijk weer weg”, reageert de Maarkedalse burgemeester Joris Nachtergaele.

Het ongeval gebeurde tussen de Rubberigtsbank en de Kafhoek. De chauffeur van de auto merkte niet of te laat dat op de weg een betonnen snelheidsremmer was aangelegd. De bestuurder is afgevoerd naar het Algemeen Ziekenhuis Glorieux in Ronse, maar verkeert niet in levensgevaar.

“Meteen weer weghalen”

Omwonenden reageren vol onbegrip op de plaatsing van de betonblokken, waarmee wegbeheerder Wegen en Verkeer de snelheid van het verkeer wou afremmen. “Die betonblokken moeten hier zo snel mogelijk weg”, reageert ook de Maarkedalse burgemeester Joris Nachtergaele op de plaats van het ongeval. “Wij vonden dit geen goed idee, maar Wegen en Verkeer heeft de snelheidsremmers toch geplaatst. Het was te vrezen dat hier ongevallen zouden van komen, want die obstakels zijn nauwelijks zichtbaar. Ik ga samen met de burgemeester van Ronse bekijken of we die betonblokken nog vannacht kunnen laten weghalen. Anders gebeuren hier nog meer ongevallen”, aldus Nachtergaele.