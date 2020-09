Aurelynn (18) heeft ticket voor nationale preselectie Miss België 2021 beet Lieke D'hondt

21 september 2020

15u31 0 Ronse Aurelynn Demets (18) uit Ellezelles mag naar de nationale preselectie van Miss België 2021. Ze deed afgelopen weekend mee aan de provinciale verkiezing in Henegouwen en kaapte daar de titel van miss Talent weg.

Aurelynn woont dan wel in Ellezelles, ze is ook in Ronse thuis. In de Da Vinci Campus volgde ze de richting Wetenschappen-Wiskunde. Als Nederlandstalige in de verkiezingswedstrijd in Henegouwen stond ze goed haar mannetje. Ze etaleerde haar zangtalent met het nummer Titanium en dat leverde haar het lintje van miss Talent en een ticket voor de nationale preselectie op.